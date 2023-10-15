Шэй Гилджес-Александер назвал свою стартовую пятерку всех времен

Теги Майкл Джордан Аллен Айверсон Кобе Брайант Шакил О′Нил НБА Кевин Дюрэнт Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

Защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер поделился своей стартовой пятеркой всех времен, с обязательным условием включения себя в этот состав.

Включить себя Гилджес-Александр забыл, поэтому список получился следующим: Аллен Айверсон, Кобе Брайант, Майкл Джордан, Кевин Дюрэнт и Шакил О’Нил.

В прошлом сезоне защитник впервые попал в первую символическую пятерку, набирая в регулярке в среднем 31,4 очка, 5,5 передачи и 4,8 подбора при 51% реализации с игры.

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Перемен! «Оклахома»

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