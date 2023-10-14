Деннис Смит пропустит как минимум неделю из-за травмы

Разыгрывающий « » пропустит как минимум неделю из-за растяжения связок левого голеностопного сустава. Игрок травмировался на третьей минуте предсезонного матча против «Маккаби Раанана».

По словам главного тренера «Нетс» Жака Вона, обошлось без повреждения связок, но есть небольшой ушиб кости.

25-летний разыгрывающий провел минувший сезон за «Шарлотт», набирая 8,8 очка, 4,8 передачи и 3,1 подбора в среднем за матч.

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