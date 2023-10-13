Главный тренер «Маккаби Раанана» потерял на войне одного из лучших друзей: «Я буду в порядке. Плакать – это нормально. И разбитое сердце – это тоже нормально»

Главный тренер «Маккаби Раанана» Йеху Орланд после поражения от « » (103:135) в первой игре трехматчевого тура по США рассказал, что вчера состоялись похороны одного из его лучших друзей, подполковника Эли Гинсбурга, погибшего в начале этой недели в войне с ХАМАС.

«В четверг состоялись похороны, несколько часов назад. Его жена рассказала, что как только объявили о начале войны, он собрал свои вещи и поехал помогать солдатам. Мне очень грустно. Но я горжусь им. Для меня он герой.

Я хотел дать игрокам представление о том, что такое настоящая жесткость. Потому что молодежь думает, что им тяжело, когда они проигрывают, или тренер кричит на них, или они получают травмы. А несколько лет назад Гинсбур пришел в раздевалку и сказал: «Ребята, это ничто по сравнению с тем давлением, которое оказывается в армии, по сравнению с теми трудностями, которые там возникают.

Каждый раз во время исполнения национального я думал о его словах, и теперь они приобрели другой смысл.

Так что для меня это был эмоциональный момент. Да, я немного поплакал. Но это не страшно. Я буду в порядке. Плакать – это нормально. И разбитое сердце – это тоже нормально», – сказал Орланд.

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