Даниэль Хэкетт вышел на 1-е место среди итальянских игроков по набранным очкам в Евролиге

Теги ЦСКА Turkish Airlines EuroLeague Виртус Даниэль Хэкетт Луиджи Датоме Баскетбол

Разыгрывающий «Виртуса» Даниэль Хэкетт в пятницу вышел на 1-е место среди итальянских игроков по набранным очкам в Евролиге.

В победном матче с «Монако» (83:59) Хэкетт набрал 8 очков и довел карьерный показатель до отметки 2 283. Это позволило ему обойти Луиджи Датоме (2 278).

Наибольшее количество очков в Евролиге Хэкетт набрал в майке ЦСКА – 862.

Средняя результативность Даниэля в 277 матчах Евролиги – 8,2 очка за игру.

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1 комментарий

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Tim Timson
Валера решил занозить Пашу?)
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