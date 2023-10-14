Даниэль Хэкетт вышел на 1-е место среди итальянских игроков по набранным очкам в Евролиге

Разыгрывающий « » в пятницу вышел на 1-е место среди итальянских игроков по набранным очкам в Евролиге.

В победном матче с «Монако» (83:59) Хэкетт набрал 8 очков и довел карьерный показатель до отметки 2 283. Это позволило ему обойти (2 278).

Наибольшее количество очков в Евролиге Хэкетт набрал в майке – 862.

Средняя результативность Даниэля в 277 матчах Евролиги – 8,2 очка за игру.

А вы знали, что Сабонис готовится принять иудаизм?

Леброн давно не лучший игрок НБА и не лучший форвард. Но это не делает его позиции в лиге слабее