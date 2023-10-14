Даниэль Хэкетт вышел на 1-е место среди итальянских игроков по набранным очкам в Евролиге
Разыгрывающий «Виртуса» Даниэль Хэкетт в пятницу вышел на 1-е место среди итальянских игроков по набранным очкам в Евролиге.
В победном матче с «Монако» (83:59) Хэкетт набрал 8 очков и довел карьерный показатель до отметки 2 283. Это позволило ему обойти Луиджи Датоме (2 278).
Наибольшее количество очков в Евролиге Хэкетт набрал в майке ЦСКА – 862.
Средняя результативность Даниэля в 277 матчах Евролиги – 8,2 очка за игру.
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