Дэниел Хэкетт вышел на первую строчку по очкам в истории Евролиги среди итальянцев, обойдя Джиджи Датоме

Защитник « » Дэниел Хэкетт поднялся на первое место по очкам в истории среди итальянцев.

Хэкетт отметился 8 очками в победном матче против «Монако» (83:59), доведя общее количество до 2283.

Хэкетт обошел Джиджи Датоме, который в возрасте 35 лет завершил карьеру, достигнув планки в 2278 очков в крупнейшем европейском соревновании.

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