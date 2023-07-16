Джалин Смит ведет переговоры с «Виртусом»

Атакующий защитник «Альбы» Джалин Смит (28 лет, 193 см) ведет активные переговоры с « ». Интерес к американцу проявлял московский .

Сообщалось, что Смит интересен нескольким клубам Евролиги. На американца претендуют «Фенербахче», «Партизан» и «Панатинаикос».

В прошедшем сезоне Евролиги Смит набирал 11,5 очка в среднем за матч.

«Пришлось гуглить, кто такой Майкл Джордан». Дети «Его Воздушества» не стали великими, зато им есть что рассказать