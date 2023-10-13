Главный тренер «Маккаби Раанана» о туре по США: «Уныние и печаль – вот что чувствуют сейчас в Израиле. Но детям, молодежи нужна надежда на лучшее»

Главный тренер «Маккаби Раанана» Йеху Орланд после поражения от « » (103:135) в первой игре трехматчевого тура по США высказался о событиях в Израиле и объяснил, почему команда приняла решение не отменять поездку.

«Уныние и печаль – вот что чувствуют сейчас в Израиле. Но в Израиле есть дети, есть малыши, есть молодежь, и им нужна надежда. Поэтому я иду с гордо поднятой головой, чтобы дать надежду этим детям, этим подросткам, этим молодым людям.

Потому что в мире после того, как на тебя обрушиваются такие ужасные, ужасные вещи, которые случились с нами, твое настроение как нации падает, и мы, взрослые, должны дать им эту надежду. Если мы будем опускать голову, мы им не поможем. Я сижу здесь и пытаюсь не заплакать, потому что мое сердце разбито. Но мы должны создать для этих молодых людей, детей, надежду, что Израиль остается силен. Именно поэтому, думаю, мы все здесь собрались», – сказал Орланд.

Израильскому клубу предстоит встретиться с «Кливлендом» и «Миннесотой».

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