Дарвин Хэм: «Леброн здоров на 100%. Похож на себя образца 3-го или 4-го сезона»

Главный тренер « » высоко оценил готовность 4-кратного чемпиона НБА Леброна Джеймса к предстоящему сезону.

Джеймс проведет свой 21-й год в Лиге.

«Он здоров на 100%... Выглядит как Леброн образца 3-го или 4-го сезона», – сказал Хэм в разговоре с прессой.

В свой 3-й год в НБА Джеймс проводил на паркете в среднем 42,5 минуты за игру в регулярке и 46,5 минуты в плей-офф.

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