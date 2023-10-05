Дарвин Хэм: «Леброн здоров на 100%. Похож на себя образца 3-го или 4-го сезона»
Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм высоко оценил готовность 4-кратного чемпиона НБА Леброна Джеймса к предстоящему сезону.
Джеймс проведет свой 21-й год в Лиге.
«Он здоров на 100%... Выглядит как Леброн образца 3-го или 4-го сезона», – сказал Хэм в разговоре с прессой.
В свой 3-й год в НБА Джеймс проводил на паркете в среднем 42,5 минуты за игру в регулярке и 46,5 минуты в плей-офф.
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