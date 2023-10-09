«Клипперс» хотят провести обмен Хардена «чем раньше, тем лучше». Они предложили за MVP-2018 больше всех на рынке

Теги Клипперс Филадельфия НБА Джеймс Харден Эдриан Воджнаровски Баскетбол

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски рассказал о ходе переговоров между «Филадельфией» и «Клипперс» по обмену разыгрывающего Джеймса Хардена.

По информации журналиста, «Клипперс» предложили «Сиксерс» больше, чем кто-либо другой, за Джеймса Хардена. Они готовы отдать выбор в первом раунде, обмен пиками и истекающие контракты.

По словам Воджнаровски, статусом по переговорам является «Чем раньше, тем лучше», что будет выгодно обеим заинтересованным сторонам.

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2 комментария

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Ola BP
МВП 18.. Какой же он топовый тогда был.
Но самый пик был в 2017.
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