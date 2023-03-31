Кеннет Лофтон признан лучшим новичком G-лиги в сезоне-2022/23

Теги Мемфис G-лига Кеннет Лофтон Баскетбол

Форвард «Мемфиса» Кеннет Лофтон был признан лучшим новичком G-лиги в сезоне-2022/23.

В 17 матчах регулярного чемпионата баскетболист набирал в среднем 20,2 очка и 10,5 подбора.

«Хасл» закончил сезон вторым в Западной конференции с результатом 23-9.

В дебютном сезоне НБА показатели баскетболиста составляют 3,5 очка, 1,5 подбора и 1,0 передачи за 5,5 минуты игрового времени в 19 матчах.

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1 комментарий

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laziofan
Чувак за почти год вообще не похудел, масса это конечно его фишка, но налицо явный перебор.
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