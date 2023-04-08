«Гризлис» подписали Кеннета Лофтона – 7 млн долларов за 4 года

Теги переходы Мемфис НБА Кеннеди Чендлер Кеннет Лофтон Джейкоб Гильярд Баскетбол

«Мемфис» подписал новый контракт с тяжелым форвардом Кеннетом Лофтоном (20 лет, 201 см), сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Новичок, который был на двустороннем контракте, получил стандартный контракт на 4 года и 7 миллионов долларов и сможет играть за команду в плей-офф.

Лофтон был признан лучшим новичком сезона в G-лиге. В 17 матчах регулярного чемпионата G-лиги он набирал в среднем 20,2 очка и 10,5 подбора.

В 23 матчах за «Мемфис» Лофтон набирал в среднем 3,4 очка и 1,6 подбора.

Чтобы освободить место в составе, «Гризлис» отчислили новичка Кеннеди Чендлера (20 лет, 183 см). Также клуб заключил двусторонний контракт с разыгрывающим Джейкобом Гильярдом (24 года, 175 см), который является лидером G-лиги по передачам.

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5 комментариев

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Evgeniy 72
Ответ Максим Макеев
пасет стилом
Да вряд-ли стил, выдернули бы пораньше. Просто абсолютно ненужный в данный момент игрок отчислен, более габаритный занял его место. Учитывая травмы больших, может оказаться в ротации, но в любом случае на маленьких минутах, ПО ведь, и новичкам будет трудно зацепиться. А потом драфт, набор в летнюю Лигу, и т.д.
Тяжёлый форвард с его габаритами - это просто смешно, а на тройке он не совсем на своём месте. Скорее всего не зацепится в составе на следующий сезон.
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LBJ236
Интересный игрок... надо побольше ему играть.
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Tolball
Лаури-Дончич-Лофтон-Зайон-Йокич.Вот бы такую пятерку в деле увидеть!.
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Максим Макеев
пасет стилом
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david1994
Рад за парня. Следующий шаг , стать стабильным игроком ротации в Мемфисе
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