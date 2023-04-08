«Гризлис» подписали Кеннета Лофтона – 7 млн долларов за 4 года
«Мемфис» подписал новый контракт с тяжелым форвардом Кеннетом Лофтоном (20 лет, 201 см), сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Новичок, который был на двустороннем контракте, получил стандартный контракт на 4 года и 7 миллионов долларов и сможет играть за команду в плей-офф.
Лофтон был признан лучшим новичком сезона в G-лиге. В 17 матчах регулярного чемпионата G-лиги он набирал в среднем 20,2 очка и 10,5 подбора.
В 23 матчах за «Мемфис» Лофтон набирал в среднем 3,4 очка и 1,6 подбора.
Чтобы освободить место в составе, «Гризлис» отчислили новичка Кеннеди Чендлера (20 лет, 183 см). Также клуб заключил двусторонний контракт с разыгрывающим Джейкобом Гильярдом (24 года, 175 см), который является лидером G-лиги по передачам.
Диллон Брукс позиционирует себя главным злодеем НБА. Но без командных успехов он кажется клоуном
Тяжёлый форвард с его габаритами - это просто смешно, а на тройке он не совсем на своём месте. Скорее всего не зацепится в составе на следующий сезон.