«Гризлис» подписали Кеннета Лофтона – 7 млн долларов за 4 года

«Мемфис» подписал новый контракт с тяжелым форвардом Кеннетом Лофтоном (20 лет, 201 см), сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Новичок, который был на двустороннем контракте, получил стандартный контракт на 4 года и 7 миллионов долларов и сможет играть за команду в плей-офф.

Лофтон был признан лучшим новичком сезона в G-лиге. В 17 матчах регулярного чемпионата G-лиги он набирал в среднем 20,2 очка и 10,5 подбора.

В 23 матчах за «Мемфис» Лофтон набирал в среднем 3,4 очка и 1,6 подбора.

Чтобы освободить место в составе, «Гризлис» отчислили новичка Кеннеди Чендлера (20 лет, 183 см). Также клуб заключил двусторонний контракт с разыгрывающим Джейкобом Гильярдом (24 года, 175 см), который является лидером G-лиги по передачам.

Диллон Брукс позиционирует себя главным злодеем НБА. Но без командных успехов он кажется клоуном