Бэрон Дэвис о Хардене и Мори: «Я смотрю на это с точки зрения: «Почему игрок хочет уйти?»

Бывший игрок НБА Бэрон Дэвис раскритиковал президента по баскетбольным операциями «Филадельфии» за неправильную реакцию на ситуацию с разыгрывающим .

«Очевидно, что большая часть вины возлагается на Хардена, но Дэрил Мори не сделал ничего особенного за все время своего пребывания в «Филадельфии».

Мори хоть и специалист по цифрам, по статистике, но именно он должен выступать в СМИ [и объяснять свою позицию]. А люди больше говорят о Джеймсе Хардене. Что бы ни происходило между ним и Джеймсом, я буду смотреть на это с точки зрения: «Почему игрок хочет уйти?» – сказал Дэвис.

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