Бэрон Дэвис о Хардене и Мори: «Я смотрю на это с точки зрения: «Почему игрок хочет уйти?»

Теги Бэрон Дэвис Филадельфия НБА Джеймс Харден Дэрил Мори Баскетбол

Бывший игрок НБА Бэрон Дэвис раскритиковал президента по баскетбольным операциями «Филадельфии» Дэрила Мори за неправильную реакцию на ситуацию с разыгрывающим Джеймсом Харденом.

«Очевидно, что большая часть вины возлагается на Хардена, но Дэрил Мори не сделал ничего особенного за все время своего пребывания в «Филадельфии».

Мори хоть и специалист по цифрам, по статистике, но именно он должен выступать в СМИ [и объяснять свою позицию]. А люди больше говорят о Джеймсе Хардене. Что бы ни происходило между ним и Джеймсом, я буду смотреть на это с точки зрения: «Почему игрок хочет уйти?» – сказал Дэвис.

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