НБА. Предсезонные матчи. «Милуоки» примет «Чикаго», «Детройт» встретится с «Финиксом» и другие матчи

В воскресенье, 8 октября, продолжатся предсезонные матчи НБА.

« » примет « » в 20:00 по московскому времени, « » встретится с « ».

НБА

Предсезонные матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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