НБА. Предсезонные матчи. «Милуоки» примет «Чикаго», «Детройт» встретится с «Финиксом» и другие матчи
В воскресенье, 8 октября, продолжатся предсезонные матчи НБА.
«Милуоки» примет «Чикаго» в 20:00 по московскому времени, «Детройт» встретится с «Финиксом».
Предсезонные матчи
- Дата проведения
- 8 октября, 20.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 8 октября, 22.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 9 октября, 01.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 9 октября, 03.00, «Rogers Arena»
- Дата проведения
- 9 октября, 03.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 9 октября, 04.00, «Stan Sheriff Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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