НБА. Предсезонные матчи. «Милуоки» примет «Чикаго», «Детройт» встретится с «Финиксом» и другие матчи

Теги результаты предсезонные матчи Бостон Чикаго Детройт Индиана Клипперс Мемфис Милуоки Филадельфия Финикс Сакраменто Торонто НБА Юта Баскетбол

В воскресенье, 8 октября, продолжатся предсезонные матчи НБА.

«Милуоки» примет «Чикаго» в 20:00 по московскому времени, «Детройт» встретится с «Финиксом».

НБА

Предсезонные матчи

Милуоки – Чикаго
Дата проведения
8 октября, 20.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Детройт – Финикс
Дата проведения
8 октября, 22.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча

Бостон – Филадельфия
Дата проведения
9 октября, 01.00, «TD Garden»
Онлайн матча

Торонто – Сакраменто
Дата проведения
9 октября, 03.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча

Мемфис – Индиана
Дата проведения
9 октября, 03.00, «FedExForum»
Онлайн матча

Клипперс – Юта
Дата проведения
9 октября, 04.00, «Stan Sheriff Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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1 комментарий

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Bergkamp007
Дождались! Можно смотреть всю ночь
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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