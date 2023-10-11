Тереза Уизерспун возглавит команду Женской НБА «Чикаго»

Член Зала славы Тереза Уизерспун станет новым главным тренером команды Женской НБА « ».

Стороны вели переговоры в течение нескольких недель и близки к подписанию соглашения, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания со ссылкой на источники из лиги.

Уизерспун, одна из лучших баскетболисток в истории WNBA, последние четыре года работала ассистентом главного тренера «Пеликанс».

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