Тереза Уизерспун возглавит команду Женской НБА «Чикаго»

Теги Новый Орлеан женская НБА НБА Чикаго жен Тереза Уизерспун Баскетбол

Член Зала славы Тереза Уизерспун станет новым главным тренером команды Женской НБА «Чикаго».

Стороны вели переговоры в течение нескольких недель и близки к подписанию соглашения, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания со ссылкой на источники из лиги.

Уизерспун, одна из лучших баскетболисток в истории WNBA, последние четыре года работала ассистентом главного тренера «Пеликанс».

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