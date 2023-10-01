Женская НБА. Плей-офф. 1/2 финала. «Нью-Йорк» в гостях у «Коннектикута»
Сегодня в рамках полуфинального матча плей-офф женской НБА «Нью-Йорк» в гостях встретится с «Коннектикутом».
Женская НБА
Плей-офф
1/2 финала (до 3-х побед)
Четвертый матч
КОННЕКТИКУТ – НЬЮ-ЙОРК
1 октября. 22:00
«Нью-Йорк» ведет в серии – 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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