Женская НБА. Плей-офф. 1/2 финала. «Нью-Йорк» в гостях у «Коннектикута»

Сегодня в рамках полуфинального матча плей-офф женской НБА « » в гостях встретится с «Коннектикутом».

Женская НБА

Плей-офф

1/2 финала (до 3-х побед)

Четвертый матч

КОННЕКТИКУТ – НЬЮ-ЙОРК

1 октября. 22:00

« » ведет в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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