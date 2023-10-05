У «Голден Стэйт» появится команда в Женской НБА

Женская НБА официально объявила о расширении в 2025 году. Новым клубом лиги станет « ».

«Мы приходим, в первую очередь, чтобы побеждать. Во-вторых, мы хотим, чтобы эта лига и женский баскетбол росли, и мы надеемся стать важной частью этого.

Мы считаем, что это переломное событие для нашего клуба. Мы задействуем все наши ресурсы. Мы можем заставить эту машину работать, и мы это сделаем», – заявил владелец «Голден Стэйт» Джо Лэйкоб.

Женская команда будет проводить домашние матчи в «Чейз-центре» и тренироваться в Окленде, где «Уорриорз» тренировались до 2019 года.

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