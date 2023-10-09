Марин Жоаннес из «Либерти» оформила 4 трехочковых за половину, последний – с одной ноги после ведения

Защитник « » Марин Жоаннес набрала 14 очков за первую половину финального матча серии плей-офф против «Лас-Вегаса» (82:99).

Жоаннес реализовала 4 трехочковых за первую половину игры, последний из них – с одной ноги после ведения.

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