Марин Жоаннес из «Либерти» оформила 4 трехочковых за половину, последний – с одной ноги после ведения
Защитник «Нью-Йорка» Марин Жоаннес набрала 14 очков за первую половину финального матча серии плей-офф против «Лас-Вегаса» (82:99).
Жоаннес реализовала 4 трехочковых за первую половину игры, последний из них – с одной ноги после ведения.
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