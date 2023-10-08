Женская НБА. Плей-офф. Финал. «Лас-Вегас» против «Нью-Йорка».

В воскресенье, 8 октября, состоится первый матч финальной серии плей-офф женской НБА между «Лас-Вегасом» и « ».

Женская НБА

Плей-офф

Финал (до 3-х побед)

Первый матч

Лас-Вегас – НЬЮ-ЙОРК

8 октября. 22:00

Счет в серии – 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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