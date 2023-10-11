Омри Каспи согласился со словами Джо Байдена, который сравнил ХАМАС с ИГИЛ*

Теги Turkish Airlines EuroLeague НБА чемпионат Израиля Омри Каспи Политика Джо Байден Баскетбол

Известный израильский баскетболист Омри Каспи выложил в социальных сетях ролик, в котором президент США Джо Байден комментирует массовые убийства представителями ХАМАС израильских мирных жителей.

Байден сравнил ХАМАС с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России).

«Жестокость ХАМАС, эта кровожадность напоминают о худших бесчинствах ИГИЛ», – заявил Байден.

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4 комментария

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kangoal
А есть те, кто не согласился?
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Some Puerto Rican Guy
Ответ kangoal
А есть те, кто не согласился?
Здесь на спортсе в каждой ветке на тему ХАМАС толпы сочувствующих террористам и не_всё_так_однозначных. Странно, что сюда ещё не добрались.
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