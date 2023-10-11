Омри Каспи согласился со словами Джо Байдена, который сравнил ХАМАС с ИГИЛ*
Известный израильский баскетболист Омри Каспи выложил в социальных сетях ролик, в котором президент США Джо Байден комментирует массовые убийства представителями ХАМАС израильских мирных жителей.
Байден сравнил ХАМАС с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России).
«Жестокость ХАМАС, эта кровожадность напоминают о худших бесчинствах ИГИЛ», – заявил Байден.
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