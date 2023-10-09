Бывшая звезда НБА Амаре Стаудемайр отреагировал на события в Израиле.

Стаудемайр завершал игровую карьеру в Израиле и до 2023 года владел долей в одном из местных клубов.

«Я проснулся и услышал страшные новости из Израиля. ХАМАС похищает детей, сажает их в клетки, убивает женщин, убивает стариков. Это какое-то трусливое дерьмо. Это трусость. Сторонники Black Lives Matter (общественное движение в последнее время выступало с поддержкой ХАМАС – Sports.ru), которые ничего не говорят, которые заявляют: «Позвольте нам разобраться в том, что происходит, прежде чем что-то сказать». Да пошли вы.

В чем вы хотите разобраться? Не очень круто похищать детей и сажать их в клетки, никогда не было круто убивать женщин и стариков. Никогда так не было, независимо от того, откуда вы, что вы представляете, за что выступаете. Не имеет значения. Такие вещи никогда не были нормой.

А потом они выставляют детей перед собой в качестве баррикады. Это трусливое дерьмо. Все эти политики, которым вечно приходится что-то оправдывать, я вижу вас и посылаю вас. Ребята из Black Lives Matter, которым всегда есть что сказать, которые постоянно пытаются поддерживать что-то отличное от нормы, а сейчас молчат, вас я тоже посылаю.

Израиль – единственное место в мире, где я могу путешествовать, учиться и есть натуральную еду. Единственное место в мире. Какие-то трусливые чуваки... Если вы все это поддерживаете, то пошли бы вы куда подальше. Я и моя мама, мы не уважаем никого из вас. Мир», – написал Стаудемайр в социальных сетях.

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