Амаре Стаудемайр раскритиковал движение Black Lives Matter за поддержку ХАМАС

Теги Амаре Стаудемайр НБА чемпионат Израиля Политика Джордж Флойд Баскетбол

Бывшая звезда НБА Амаре Стаудемайр отреагировал на события в Израиле.

Стаудемайр завершал игровую карьеру в Израиле и до 2023 года владел долей в одном из местных клубов.

«Я проснулся и услышал страшные новости из Израиля. ХАМАС похищает детей, сажает их в клетки, убивает женщин, убивает стариков. Это какое-то трусливое дерьмо. Это трусость. Сторонники Black Lives Matter (общественное движение в последнее время выступало с поддержкой ХАМАС – Sports.ru), которые ничего не говорят, которые заявляют: «Позвольте нам разобраться в том, что происходит, прежде чем что-то сказать». Да пошли вы.

В чем вы хотите разобраться? Не очень круто похищать детей и сажать их в клетки, никогда не было круто убивать женщин и стариков. Никогда так не было, независимо от того, откуда вы, что вы представляете, за что выступаете. Не имеет значения. Такие вещи никогда не были нормой.

А потом они выставляют детей перед собой в качестве баррикады. Это трусливое дерьмо. Все эти политики, которым вечно приходится что-то оправдывать, я вижу вас и посылаю вас. Ребята из Black Lives Matter, которым всегда есть что сказать, которые постоянно пытаются поддерживать что-то отличное от нормы, а сейчас молчат, вас я тоже посылаю.

Израиль – единственное место в мире, где я могу путешествовать, учиться и есть натуральную еду. Единственное место в мире. Какие-то трусливые чуваки... Если вы все это поддерживаете, то пошли бы вы куда подальше. Я и моя мама, мы не уважаем никого из вас. Мир», – написал Стаудемайр в социальных сетях.

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7 комментариев

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vzi
Заявление - пушка!

А раньше не было понятно, что БЛМ - это хрень и фальш?..
зато их лидеры купили себе по домику в Беверли-Хиллз, где 98% жителей… белые.
+9
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boller_73
Спортс таки нашёл как накрутить трафик в баскет разделе)
+3
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Сергей Пузанков
Смешно, что на сайте нет тега БЛМ и к новости прикрутили несчастного Джорджа Флойда. За все теперь будет отвечать
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Сергей Пузанков
Ответ Stephan Carrypenko
Похищение детей, женщин - это ужасно и является преступлением. Но всё-таки не нужно и забывать историю, с палестинским народом тоже некрасиво поступили и в те времена наверное ещё жёстче было (плюс отсутсвие мой сетей и тд)... вопрос ещё в поддержке ХАМ или Палестины...
Ага, а ещё они Иисуса убили... Аргументация на 5+
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