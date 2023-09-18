Эргин Атаман о «Пао»: «Нет ничего невозможного. Именно поэтому я здесь»

Главный тренер « » выступил с речью на церемонии презентации новых игровых маек команды в предстоящем сезоне.

«Нет ничего невозможного. Я начну с этого. Именно поэтому я здесь. На нас возлагаются большие надежды. Для меня большая честь находиться в этом музее Акрополя. До сих пор у меня не было возможности посетить этот музей. Он имеет многовековую историю. Акрополь – это символ Афин и не только, но и всего мира.

Вся история, которую «Панатинаикос» творил на протяжении многих лет, – это дело рук семьи Яннакопулос. Президент, Димитрис Яннакопулос, взял на себя обязательство продолжить легендарную историю. Мне очень хочется работать не только с ним, но и со всеми членами клуба. «Панатинаикос» – крупнейший спортивный бренд в Греции. В этом году на майке впервые будет изображен Акрополь, и это огромная ответственность», – сказал Атаман.

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