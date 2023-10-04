Премьер-лига. Женщины. «Надежда» разгромила новосибирское «Динамо», «Самара» справилась с «Никой»
В среду, 4 октября, четырьмя матчами стартовал новый регулярный чемпионат женской Премьер-лиги.
«Надежда» разгромила новосибирское «Динамо», «Самара» за четверть отыграла 18-очковое отставание и справилась с «Никой».
Чемпионат России
Женщины
Надежда – Динамо Новосибирск – 73:47 (21:20, 21:11, 15:10, 16:6)
НАДЕЖДА: Зоткина (19 + 8 подборов), Игнатова (18 + 4 перехвата), Беверли (15),
ДИНАМО НОВОСИБИРСК: Тэйлор (23 + 8 подборов).
4 октября. 17:00
Самара – Ника – 72:55 (6:21, 25:12, 19:14, 22:8)
САМАРА: Лира Маседу (23), Полуянова (17), Марченкова (13), Колосовская (11)
НИКА: Бенсон (14), Логунова (12)
4 октября. 18:00
Спарта энд К – Енисей – 58:61 (18:17, 8:16, 19:9, 13:19)
СПАРТА ЭНД К: Абайдулина (15 + 10 подборов), Евдокимова (15)
ЕНИСЕЙ: Федоренкова (13 + 4 перехвата), Бурова (8 + 10 подборов)
4 октября. 18:00
Динамо Курск – Динамо Москва – 74:52 (15:10, 18:12, 16:11, 25:19)
ДИНАМО КУРСК: Репникова (11), Буровая (10 + 9 передач), Амукамара (10), Штанько (10)
ДИНАМО МОСКВА: Комарова (11)
4 октября. 19:00
Положение команд: Самара – 1-0, Динамо Курск – 1-0, Надежда – 1-0, Енисей – 1-0, Нефтяник – 0-0, МБА – 0-0, УГМК – 0-0, Динамо Новосибирск – 0-1, Спарта энд К – 0-1, Динамо Москва – 0-1, Ника – 0-1,
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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