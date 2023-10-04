Премьер-лига. Женщины. «Надежда» разгромила новосибирское «Динамо», «Самара» справилась с «Никой»

В среду, 4 октября, четырьмя матчами стартовал новый регулярный чемпионат женской Премьер-лиги.

«Надежда» разгромила новосибирское «Динамо», «Самара» за четверть отыграла 18-очковое отставание и справилась с « ».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Надежда – Динамо Новосибирск – 73:47 (21:20, 21:11, 15:10, 16:6)

НАДЕЖДА: Зоткина (19 + 8 подборов), Игнатова (18 + 4 перехвата), Беверли (15),

: Тэйлор (23 + 8 подборов).

4 октября. 17:00

– Ника – 72:55 (6:21, 25:12, 19:14, 22:8)

САМАРА: Лира Маседу (23), Полуянова (17), Марченкова (13), Колосовская (11)

НИКА: Бенсон (14), Логунова (12)

4 октября. 18:00

Спарта энд К – Енисей – 58:61 (18:17, 8:16, 19:9, 13:19)

: Абайдулина (15 + 10 подборов), Евдокимова (15)

ЕНИСЕЙ: Федоренкова (13 + 4 перехвата), Бурова (8 + 10 подборов)

4 октября. 18:00

Динамо Курск – Динамо Москва – 74:52 (15:10, 18:12, 16:11, 25:19)

: Репникова (11), Буровая (10 + 9 передач), Амукамара (10), Штанько (10)

: Комарова (11)

4 октября. 19:00

Положение команд: Самара – 1-0, Динамо Курск – 1-0, Надежда – 1-0, Енисей – 1-0, Нефтяник – 0-0, МБА – 0-0, УГМК – 0-0, Динамо Новосибирск – 0-1, Спарта энд К – 0-1, Динамо Москва – 0-1, Ника – 0-1,

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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