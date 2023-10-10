Дени Авдия: «Я здесь играю в баскетбол, а мои мысли постоянно возвращаются в Израиль»
Форвард «Вашингтона» Дени Авдия осудил террористической атаки в его родной стране Израиле и признался, что лично знал людей, которые погибли.
«Я здесь играю в баскетбол, но мои мысли постоянно возвращаются в Израиль.
В прошлую субботу террористы из Хамаса и «Исламского джихада» устроили разрушения в 21 точке сектора Газа. Они безжалостно убивали и резали невинных детей, женщин и стариков – кого-то дома, кого-то на вечеринке во время праздника.
Образы женщин, детей и стариков, которых увозят в Газу, многие из которых встречают трагический конец, останутся в моей памяти. То, что я лично знаю некоторых жертв, добавляет еще один слой моей душевной боли», – сказал Авдия.
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- У меня проблема, не знаю что и делать.
- А почему бы тебе просто как-нибудь ее не решить?
Если у тебя есть мнение, чем иначе можно было бы в такой ситуации ответить, был бы рад его услышать.
И такой вопрос: чем поможет смерть мирняка под бомбами против ХАМАСа?