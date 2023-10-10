Дени Авдия: «Я здесь играю в баскетбол, а мои мысли постоянно возвращаются в Израиль»

Теги происшествия НБА Вашингтон Дени Авдия Баскетбол

Форвард «Вашингтона» Дени Авдия осудил террористической атаки в его родной стране Израиле и признался, что лично знал людей, которые погибли.

«Я здесь играю в баскетбол, но мои мысли постоянно возвращаются в Израиль.

В прошлую субботу террористы из Хамаса и «Исламского джихада» устроили разрушения в 21 точке сектора Газа. Они безжалостно убивали и резали невинных детей, женщин и стариков – кого-то дома, кого-то на вечеринке во время праздника.

Образы женщин, детей и стариков, которых увозят в Газу, многие из которых встречают трагический конец, останутся в моей памяти. То, что я лично знаю некоторых жертв, добавляет еще один слой моей душевной боли», – сказал Авдия.

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10 комментариев

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Лютик
То, что делал Хамас и его боевики - неприемлемо от слова совсем. Но вот ответ Израиля, который проводит ковровые бомбардировки и обстрелы мирняка ровно такое же абсолютное зло.
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KibR
Ответ Maturmalai
Россия в Чечне отвечала примерно тем же. Если у тебя есть мнение, чем иначе можно было бы в такой ситуации ответить, был бы рад его услышать.
Главная проблема таких бомбардировок в том, что они бессмысленны. Хамасовцы давно под землёй в катакомбах, им по барабану на эти бомбардировки бетона.
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Maturmalai
Ответ KibR
Главная проблема таких бомбардировок в том, что они бессмысленны. Хамасовцы давно под землёй в катакомбах, им по барабану на эти бомбардировки бетона.
А что бы ты сделал иначе? Пригрозил бы, что в следующий раз помидорами не отделаются и спустил бы все на тормозах?
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Maturmalai
Ответ Лютик
Как минимум, заниматься работой, предупреждая такие нападения. А не устраивать гуманитарные кризисы и бомбежки после нападения. И такой вопрос: чем поможет смерть мирняка под бомбами против ХАМАСа?
Заниматься работой? Это и есть вся твоя рекомендация? Ты всем так говоришь, когда у тебя совета спрашивают?

- У меня проблема, не знаю что и делать.
- А почему бы тебе просто как-нибудь ее не решить?
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Maturmalai
Интересно, а каким образом военнообязанный Авдия продолжает играть в баскетбол, когда на его страну обрушилась полноценная война?
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Maturmalai
Ответ Лютик
То, что делал Хамас и его боевики - неприемлемо от слова совсем. Но вот ответ Израиля, который проводит ковровые бомбардировки и обстрелы мирняка ровно такое же абсолютное зло.
Россия в Чечне отвечала примерно тем же.
Если у тебя есть мнение, чем иначе можно было бы в такой ситуации ответить, был бы рад его услышать.
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-4
0
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Лютик
Ответ Maturmalai
Россия в Чечне отвечала примерно тем же. Если у тебя есть мнение, чем иначе можно было бы в такой ситуации ответить, был бы рад его услышать.
Как минимум, заниматься работой, предупреждая такие нападения. А не устраивать гуманитарные кризисы и бомбежки после нападения.
И такой вопрос: чем поможет смерть мирняка под бомбами против ХАМАСа?
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-1
0
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