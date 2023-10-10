Дени Авдия: «Я здесь играю в баскетбол, а мои мысли постоянно возвращаются в Израиль»

Форвард « » осудил террористической атаки в его родной стране Израиле и признался, что лично знал людей, которые погибли.

«Я здесь играю в баскетбол, но мои мысли постоянно возвращаются в Израиль.

В прошлую субботу террористы из Хамаса и «Исламского джихада» устроили разрушения в 21 точке сектора Газа. Они безжалостно убивали и резали невинных детей, женщин и стариков – кого-то дома, кого-то на вечеринке во время праздника.

Образы женщин, детей и стариков, которых увозят в Газу, многие из которых встречают трагический конец, останутся в моей памяти. То, что я лично знаю некоторых жертв, добавляет еще один слой моей душевной боли», – сказал Авдия.

Историческая сделка в НБА. «Хорнетс» запартнерились с MrBeast, самым популярным ютубером планеты