Дени Авдия сменил игровой номер на 8

Теги НБА Вашингтон Дени Авдия Баскетбол

Легкий форвард «Вашингтона» Дени Авдия сменил игровой номер с 9 на 8.

Выбранный под 9-м номером на драфте-2020, Авдия всю карьеру до НБА выступал под номером 8.

«Моя мама родилась 17 августа, этот номер очень многое для меня значит. И когда я только попал в лигу, я так сильно хотел получить восьмой номер. Это была моя мечта. Круто выглядит», – поделился Авдия в официальном видеоролике.

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