Дени Авдия сменил игровой номер на 8

Легкий форвард « » сменил игровой номер с 9 на 8.

Выбранный под 9-м номером на драфте-2020, Авдия всю карьеру до НБА выступал под номером 8.

«Моя мама родилась 17 августа, этот номер очень многое для меня значит. И когда я только попал в лигу, я так сильно хотел получить восьмой номер. Это была моя мечта. Круто выглядит», – поделился Авдия в официальном видеоролике.

«Когда твоя голова не готова, это твоя проблема, а не тренера». Данила Походяев – о работе со спортивным психологом

«Друзья приходят и уходят, но чемпионские баннеры – это навсегда». Правила жизни Кобе Брайанта

40 вещей, благодаря которым я запомню сезон НБА-2022/23