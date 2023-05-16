Чемпионат Франции. «Метрополитан» – «Париж», «Блуа» встретится с «Монако» и другие матчи
Во вторник, 16 мая, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А состоятся девять матчей.
«Метрополитан» Виктора Вембаньямы примет «Париж», «Блуа» встретится с «Монако».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 мая, 21.00, «Halle André-Vacheresse»
- Дата проведения
- 16 мая, 21.00, «Halle des sports Parsemain»
- Дата проведения
- 16 мая, 21.00, «Palais des Sports Marcel Cerdan»
- Дата проведения
- 16 мая, 21.00, «Le Jeu de Paume»
- Дата проведения
- 16 мая, 21.00, «Ekinox»
- Дата проведения
- 16 мая, 21.00
- Дата проведения
- 16 мая, 21.00, «Медиоланум Форум»
- Дата проведения
- 16 мая, 21.00, «Le Chaudron»
- Дата проведения
- 16 мая, 21.00, «Sportica»
Положение команд: Монако – 26-7, Метрополитан – 22-11, Виллербан – 22-11, Дижон – 21-12, Бурк – 19-14, Шоле – 18-15, Ле-Ман – 18-15, Гравлин-Дюнкерк – 16-17, Страсбур – 16-17, Париж – 16-17, Роанн – 15-18, Нантер – 14-19, Ле-Портель – 14-19, Лимож – 13-20, Блуа – 13-20, Нанси – 13-20, По-Ортез – 11-22, Фос Прованс – 10-23.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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