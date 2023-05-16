Чемпионат Франции. «Метрополитан» – «Париж», «Блуа» встретится с «Монако» и другие матчи

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Во вторник, 16 мая, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А состоятся девять матчей.

«Метрополитан» Виктора Вембаньямы примет «Париж», «Блуа» встретится с «Монако».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Роанн – Страсбур
Дата проведения
16 мая, 21.00, «Halle André-Vacheresse»
Онлайн матча

Фос Прованс – Лимож
Дата проведения
16 мая, 21.00, «Halle des sports Parsemain»
Онлайн матча

Метрополитан – Париж
Дата проведения
16 мая, 21.00, «Palais des Sports Marcel Cerdan»
Онлайн матча

Блуа – Монако
Дата проведения
16 мая, 21.00, «Le Jeu de Paume»
Онлайн матча

Бурк – LDLC АСВЕЛ
Дата проведения
16 мая, 21.00, «Ekinox»
Онлайн матча

Ле-Ман – Нантер
Дата проведения
16 мая, 21.00
Онлайн матча

По-Ортез – Шоле
Дата проведения
16 мая, 21.00, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча

Ле-Портель – Дижон
Дата проведения
16 мая, 21.00, «Le Chaudron»
Онлайн матча

Гравлин-Дюнкерк – Нанси
Дата проведения
16 мая, 21.00, «Sportica»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 26-7, Метрополитан – 22-11, Виллербан – 22-11,  Дижон – 21-12, Бурк – 19-14, Шоле – 18-15, Ле-Ман – 18-15, Гравлин-Дюнкерк – 16-17, Страсбур – 16-17, Париж – 16-17, Роанн – 15-18, Нантер – 14-19, Ле-Портель – 14-19, Лимож – 13-20, Блуа – 13-20, Нанси – 13-20, По-Ортез – 11-22, Фос Прованс – 10-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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