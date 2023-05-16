Чемпионат Франции. «Метрополитан» – «Париж», «Блуа» встретится с «Монако» и другие матчи

Во вторник, 16 мая, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А состоятся девять матчей.

«Метрополитан» Виктора Вембаньямы примет «Париж», «Блуа» встретится с « ».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Метрополитан – Париж Дата проведения 16 мая, 21.00, «Palais des Sports Marcel Cerdan» Онлайн матча

Блуа – Монако Дата проведения 16 мая, 21.00, «Le Jeu de Paume» Онлайн матча

Положение команд: Монако – 26-7, – 22-11, – 22-11, – 21-12, – 19-14, Шоле – 18-15, Ле-Ман – 18-15, Гравлин-Дюнкерк – 16-17, Страсбур – 16-17, Париж – 16-17, Роанн – 15-18, Нантер – 14-19, Ле-Портель – 14-19, Лимож – 13-20, Блуа – 13-20, Нанси – 13-20, По-Ортез – 11-22, Фос Прованс – 10-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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