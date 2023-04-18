Премьер-лига. Женщины. За 3-е место. МБА и «Надежда» сыграют в 1-м матче серии

Теги результаты Надежда жен чемпионат России жен Енисей жен МБА жен Ника жен Баскетбол

Во вторник, 18 апреля, стартует серия за 3-е место чемпионата женской Премьер-лиги между московской МБА и «Надеждой» из Оренбурга.

В серии за 7-8-е места «Енисей» в Красноярске примет «Нику» из Сыктывкара.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

За 3-е место (до трех побед)

Первый матч

МБА – Надежда

18 апреля. 18:00

За 7-8-е места (до двух побед)

Второй матч 

ЕНИСЕЙ – Ника

18 апреля. 15:00

«Енисей» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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Дмитрий Агалаков
Желаю Надежде победы. Хотя это будет очень трудно.
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