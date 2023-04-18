Премьер-лига. Женщины. За 3-е место. МБА и «Надежда» сыграют в 1-м матче серии
Во вторник, 18 апреля, стартует серия за 3-е место чемпионата женской Премьер-лиги между московской МБА и «Надеждой» из Оренбурга.
В серии за 7-8-е места «Енисей» в Красноярске примет «Нику» из Сыктывкара.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
За 3-е место (до трех побед)
Первый матч
МБА – Надежда
18 апреля. 18:00
За 7-8-е места (до двух побед)
Второй матч
ЕНИСЕЙ – Ника
18 апреля. 15:00
«Енисей» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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