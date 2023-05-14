Лига чемпионов. Финал четырех. «Телеком» и «Хапоэль» встретятся в финале, «Уникаха» и «Тенерифе» сыграют за 3-е место
Сегодня в Малаге состоятся решающие матчи «Финала четырех» Лиги чемпионов.
Немецкий «Телеком» и израильский «Хапоэль Иерусалим» встретятся в финале. Испанские клубы «Уникаха» и «Тенерифе» сыграют за третье место.
Лига чемпионов
Финал четырех
Малага, Испания
Матч за 3-е место
Уникаха Испания – Тенерифе Испания
14 мая. 18.00
Финал
Телеком Германия – Хапоэль Иерусалим Израиль
14 мая. 21.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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