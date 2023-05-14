Лига чемпионов. Финал четырех. «Телеком» и «Хапоэль» встретятся в финале, «Уникаха» и «Тенерифе» сыграют за 3-е место

Теги результаты Уникаха Хапоэль Иерусалим Телеком Тенерифе Лига чемпионов Баскетбол

Сегодня в Малаге состоятся решающие матчи «Финала четырех» Лиги чемпионов.

Немецкий «Телеком» и израильский «Хапоэль Иерусалим» встретятся в финале. Испанские клубы «Уникаха» и «Тенерифе» сыграют за третье место.

Лига чемпионов

Финал четырех

Малага, Испания

Матч за 3-е место

Уникаха Испания – Тенерифе Испания

14 мая. 18.00

Финал

Телеком Германия – Хапоэль Иерусалим Израиль

14 мая. 21.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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