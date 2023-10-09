Миленко Богичевич: «После пары поражений «Автодору» нужно обрести позитивную энергию»
Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ против «Уралмаша».
«Мы продолжаем готовиться к матчу. Анализируем нашу игру и игру соперника, чтобы использовать свои сильные качества и найти болевые точки «Уралмаша».
После пары поражений команде нужно обрести позитивную энергию и командный дух.
Противник силен. Они показали свой высокий уровень в обеих играх. Нам нужно продемонстрировать свой характер, играть жестко, не уступая сопернику в агрессивности.
Игра будет битвой характеров, и нам нужно выложиться по полной для победы», – заявил Богичевич.
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