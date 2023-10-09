Миленко Богичевич: «После пары поражений «Автодору» нужно обрести позитивную энергию»

Теги Автодор Единая лига ВТБ Уралмаш Миленко Богичевич Баскетбол

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ против «Уралмаша».

«Мы продолжаем готовиться к матчу. Анализируем нашу игру и игру соперника, чтобы использовать свои сильные качества и найти болевые точки «Уралмаша».

После пары поражений команде нужно обрести позитивную энергию и командный дух.

Противник силен. Они показали свой высокий уровень в обеих играх. Нам нужно продемонстрировать свой характер, играть жестко, не уступая сопернику в агрессивности.

Игра будет битвой характеров, и нам нужно выложиться по полной для победы», – заявил Богичевич.

Подписание Дарио Шарича решает одну из главных дилемм «Уорриорс»

Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий