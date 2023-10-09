Кайри Ирвинг: «Мое сердце скорбит обо всех невинных жизнях, погибших под огнем войны»

Разыгрывающий « » оставил сообщение на своей странице в соцсети после событий в Израиле.

«Мое сердце скорбит обо всех невинных жизнях, погибших под огнем войны.

Бог никогда не хотел, чтобы человечество уничтожало друг друга», – написал 8-кратный участник Матча всех звезд.

Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?

Йокич или Эмбиид? Яннис или Леброн? Карри или Дончич? Давайте вместе определим топ-50 звезд НБА