Кайри Ирвинг: «Мое сердце скорбит обо всех невинных жизнях, погибших под огнем войны»

Теги Даллас НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг оставил сообщение на своей странице в соцсети после событий в Израиле.

«Мое сердце скорбит обо всех невинных жизнях, погибших под огнем войны.

Бог никогда не хотел, чтобы человечество уничтожало друг друга», – написал 8-кратный участник Матча всех звезд.

Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?

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5 комментариев

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hodor 12
Человек принял ислам. Высказался так, что бы и НБА не обиделся (официально НБА встал на сторону Израиля ) и свои же братья по вере не прокляли... Факт остаётся фактом, террористы убили спящих детей, стариков, женщин... Угнали, как скот около ста пятидесяти человек в плен... Я, понимаю, что в нашем сообществе многие ненавидят Израиль, но , охренеть, как легко сейчас оправдывается терроризм
+9
-1
+8
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Misha_Sapunov
Ответ RAMIK
Комментарий скрыт
зачем закидывал?
+2
0
+2
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Анастасия Прудникова
😭😢😥
0
0
0
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