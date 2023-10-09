Кайри Ирвинг: «Мое сердце скорбит обо всех невинных жизнях, погибших под огнем войны»
Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг оставил сообщение на своей странице в соцсети после событий в Израиле.
«Мое сердце скорбит обо всех невинных жизнях, погибших под огнем войны.
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