Келдон Джонсон и Джереми Сохан не сыграют с «Оклахомой»

Теги Сан-Антонио НБА Оклахома-Сити Келдон Джонсон Джереми Сохан Баскетбол

Форварды «Сан-Антонио» Джереми Сохан и Келдон Джонсон пропустят первый предсезонный матч против «Оклахомы».

Об этом информирует репортер ESPN Эндрю Лопес со ссылкой на команду.

В ночь на вторник, 03:00 по мск, «Сперс» Вембаньямы встретятся с «Тандер» Холмгрена.

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2 комментария

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Дэннис Молинарев
Поп забыл, что сейчас не надо идти за пиком
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Hobotok
похоже определились кто на выход
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