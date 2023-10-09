Келдон Джонсон и Джереми Сохан не сыграют с «Оклахомой»

Форварды « » и пропустят первый предсезонный матч против «Оклахомы».

Об этом информирует репортер ESPN Эндрю Лопес со ссылкой на команду.

В ночь на вторник, 03:00 по мск, «Сперс» Вембаньямы встретятся с «Тандер» Холмгрена.

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