Келдон Джонсон и Джереми Сохан не сыграют с «Оклахомой»
Форварды «Сан-Антонио» Джереми Сохан и Келдон Джонсон пропустят первый предсезонный матч против «Оклахомы».
Об этом информирует репортер ESPN Эндрю Лопес со ссылкой на команду.
В ночь на вторник, 03:00 по мск, «Сперс» Вембаньямы встретятся с «Тандер» Холмгрена.
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