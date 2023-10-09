Форвард « » объяснил, почему первого номера драфта-2023 неизбежно ждет успех в обозримом будущем.

«Потому что он, наверное, один из самых скромных людей, которых я когда-либо видел.

Вокруг него много шумихи, но я чувствую, что это его не беспокоит. Это не меняет его как личность. Каждый день Вик улыбается, счастлив, готов приходить на тренировки, учиться и развиваться, и у него нет никаких претензий. И я чувствую, что он сделает нас лучше не только на площадке, но и за ее пределами. Виктор замечательный человек», – поделился Джонсон.

Подписание Дарио Шарича решает одну из главных дилемм «Уорриорс»

Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?

Йокич или Эмбиид? Яннис или Леброн? Карри или Дончич? Давайте вместе определим топ-50 звезд НБА