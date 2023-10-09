Келдон Джонсон о Вембаньяме: «Один из самых скромных людей, которых я когда-либо видел»

Теги Сан-Антонио НБА Келдон Джонсон Виктор Вембаньяма Баскетбол

Форвард «Сан-Антонио» Келдон Джонсон объяснил, почему первого номера драфта-2023 Виктора Вембаньяму неизбежно ждет успех в обозримом будущем.

«Потому что он, наверное, один из самых скромных людей, которых я когда-либо видел.

Вокруг него много шумихи, но я чувствую, что это его не беспокоит. Это не меняет его как личность. Каждый день Вик улыбается, счастлив, готов приходить на тренировки, учиться и развиваться, и у него нет никаких претензий. И я чувствую, что он сделает нас лучше не только на площадке, но и за ее пределами. Виктор замечательный человек», – поделился Джонсон.

Подписание Дарио Шарича решает одну из главных дилемм «Уорриорс»

Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?

Йокич или Эмбиид? Яннис или Леброн? Карри или Дончич? Давайте вместе определим топ-50 звезд НБА

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дядя Санжар
Виктор еще не дебютировал в нба, но от него уже веет позитивом, красавчик...)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий