НБА. Предсезонные матчи. «Даллас» и «Миннесота» сыграют в Абу-Даби

Теги результаты предсезонные матчи Даллас Миннесота НБА Баскетбол

«Миннесота» и «Даллас» сегодня продолжат программу предсезонных матчей НБА второй очной встречей на арене «Этихад» в Абу-Даби, ОАЭ.

В первой встрече сильнее были «Вулвз» – 111:99.

НБА

Предсезонные матчи

Даллас – Миннесота
Дата проведения
7 октября, 19.00, «Etihad Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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