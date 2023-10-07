НБА. Предсезонные матчи. «Даллас» и «Миннесота» сыграют в Абу-Даби
«Миннесота» и «Даллас» сегодня продолжат программу предсезонных матчей НБА второй очной встречей на арене «Этихад» в Абу-Даби, ОАЭ.
В первой встрече сильнее были «Вулвз» – 111:99.
Предсезонные матчи
- Дата проведения
- 7 октября, 19.00, «Etihad Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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