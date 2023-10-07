НБА. Предсезонные матчи. «Даллас» и «Миннесота» сыграют в Абу-Даби

« » и « » сегодня продолжат программу предсезонных матчей НБА второй очной встречей на арене «Этихад» в Абу-Даби, ОАЭ.

В первой встрече сильнее были «Вулвз» – 111:99.

НБА

Предсезонные матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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