Сергей Кущенко: «Матч «Уралмаша» в Питере показал, что хорошо собранный состав не решает все вопросы»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко оценил дебют « » и «Руны» в турнире.

«Во-первых, « » и «Уралмаш» очень внимательно следили за командами, которые вступили в лигу в прошлом сезоне. У нас очень ярко зашли МБА и «Самара», команды с большими амбициями. И новички сделали правильные выводы из их выступления в сезоне. Могу отдельно сказать, что оба клуба – и «Руна» и «Уралмаш» – работали с лигой очень плотно по поводу маркетинга и регламентных вещей.

Например, после первого матча «Руны» многие меня спрашивали: «Где играет Руна?» Задача улучшить арену «Динамо» на Лавочкина они выполнили, потому что многие не узнали зал и клуб очень серьезно отнесся к рекомендациям лиги. Еще далеко не все сделано, но тем не менее первый матч показал, что «Руна» идет в правильном направлении.

Матч «Уралмаша» в Питере показал, что хорошо собранный состав не решает все вопросы. «Зенит» поменял несколько игроков в межсезонье, но и у «Уралмаша» многое в коллективе поменялось. Тем не менее они удивили действующего обладателя Суперкубка большим желанием, очень серьезной физической подготовкой, скаутингом. Вначале было видно, что игроки «Уралмаша» нервничали в каких-то определенных игровых моментах. Но потом все встало на место, потому что и сам «Зенит», скорее всего, был не так мотивирован и отнесся к новичку без должного уважения.

А для лиги это две стартовые победы от новичков действительно очень важное событие», – заявил Кущенко.

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