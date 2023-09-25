Сергей Кущенко: «Чемпионат Единой лиги ВТБ станет сильнее за счет увеличения числа команд»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал, чего стоит ждать от нового сезона.

«Стартующий через неделю чемпионат Единой лиги ВТБ станет сильнее, во‑первых, за счет увеличения числа команд. Добавились « » и «Парма». Во‑вторых, за счет обновления составов клубов. Номинально очень хорошо укомплектован «Зенит». Там практически две равноценные пятерки, надо сказать петербуржцам спасибо за то, что привозят в Россию таких звезд. Немного поменялся вектор у армейцев, но их ментальность «побеждать всегда и везде» обязательно проявится в сезоне. «Локомотив‑ » демонстрирует эффект трехлетней системы подготовки, когда российским игрокам давали играть, можно сказать, авансом, а теперь они реально помогают штурмовать высоты.

МБА продолжает исповедовать особую философию, ориентированную только на россиян. У «Самары» в прошлом году не все получилось, но сегодня там собрали очень хороший коллектив. В составе «Уралмаша» и «Руны» есть легионеры, которые стабильно набирали в европейских лигах по 15-17 очков за игру. В « » люди так долго играют вместе, что демонстрируют идеальный уровень взаимопонимания: Хвостов, Ганькевич, Бабурин-«Мистер замок» - Сергей Панов не зря учил этих ребят. Иными словами, если тренеры правильно распорядятся таким богатством, ожидаем в сезоне очень высокое качество баскетбола.

В‑третьих, ждем эффекта от нового турнирного формата плей‑ин. По итогам первого этапа определится шестерка лучших, своего рода телевизионный пул, в котором каждая игра будет непредсказуемой. А те, кто займет 7-10‑е места, разыграют две оставшихся путевки в плей‑офф. Это приведет к сокращению в регулярном чемпионате матчей с разницей в 15-20 очков», – заявил Кущенко.

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