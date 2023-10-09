Матч Еврокубка «Хапоэль Тель-Авив» – «Венеция» состоится в Италии

Евролига объявила об изменении в расписании третьего тура Еврокубка.

Сообщается, что матч 3-го тура между тель-авивским « » и «Венецией», запланированный на 17 октября, будет проведен в Италии.

В свою очередь, ответный матч 12-го тура пройдет в Тель-Авиве, Израиль.

Ранее таким же образом поступили «Валенсия» и «Маккаби», сменив место проведения предстоящей встречи на Испанию.

Подписание Дарио Шарича решает одну из главных дилемм «Уорриорс»

Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?

Йокич или Эмбиид? Яннис или Леброн? Карри или Дончич? Давайте вместе определим топ-50 звезд НБА