Еврокубок. «Ульм» – «Тренто», «Париж» сыграет с «Вулвз»
Во вторник, 3 октября, стартует регулярный чемпионат Еврокубка.
Немецкий «Ульм» встретится с итальянским «Тренто», французский «Париж» сыграет с литовским «Вулвз».
Израильский «Хапоэль Тель-Авив» сойдется со словенской «Цедевитой-Олимпией».
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 3 октября, 20.00, «Drive in Arena»
- Дата проведения
- 3 октября, 21.30, «Halle Georges-Carpentier»
Положение команд: Бешикташ Турция – 0-0, Вулвз Литва – 0-0, Гамбург Италия – 0-0, Лондон Лайонс Великобритания – 0-0, Париж Франция – 0-0, Прометей Украина – 0-0, Венеция Италия – 0-0, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 0-0, Ховентуд Испания – 0-0, Цедевита-Олимпия Словения – 0-0.
Группа B
- Дата проведения
- 3 октября, 20.30, «Ratiopharm Arena»
Положение команд: Арис Греция – 0-0, Будучность Черногория – 0-0, Бурк Франция – 0-0, Гран-Канария Испания – 0-0, Клуж Румыния – 0-0, Литкабелис Литва – 0-0, Тренто Италия – 0-0, Тюрк Телеком Турция – 0-0, Ульм Германия – 0-0, Шленск Польша – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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