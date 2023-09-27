Президент « » рассказал, что в команде на данный момент нет травмированных игроков.

«В «Бостоне» сейчас все здоровы, стучим по дереву. Если до конца недели ничего не изменится, то в следующий вторник, когда мы начнем тренироваться, у нас будет полный состав. Конечно же, мы очень рады этому», – заявил Стивенс.

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«Последние несколько дней Кристапс работал на площадке. Спасибо тренерам в Латвии и нашим специалистам, которые помогли ему восстановиться и избежать осложнений. Он чувствует себя прекрасно. Я буквально только что разговаривал с ним по телефону. Он сказал, что чувствует себя хорошо», – отметил Стивенс.

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