Маркелл Фульц: «Каждый в «Орландо» настроен на большой рывок в новом сезоне»

Теги Орландо НБА Маркелл Фульц Баскетбол

Разыгрывающий «Орландо» Маркелл Фульц рассказал о настрое игроков команды на старте тренировочного лагеря.

«Не думаю, что меня что-то удивило. Я думаю о том, насколько серьезными и сосредоточенными все были. И не сказать, что раньше мы вели себя иначе, просто сейчас можно смело утверждать, что в этом новом каждый из нас хочет сделать что-то особенное. Когда у вас есть такая энергия – от первого до последнего человека в составе – это имеет значение.

Это самое главное, что я увидел. От тренерского штаба до врачей команды, у каждого в «Орландо» есть желание совершить большой рывок в новом сезоне», – заявил Маркелл Фульц.

За последние 11 лет «Мэджик» лишь дважды играли в плей-офф. В минувшем сезоне команда выдала результат 34-48.

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3 комментария

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basik33
прочитал как : Маркелл Фульц: «Каждый в «Орландо» настроен на большой рынок в новом сезоне»
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Ena Therapy
Состав у Орландо и правда хороший . Если удастся избежать травм ( Айзеку самый большой привет из всех) и прибавят Банкеро с Вагнером , то вполне могут побороться за плей-офф, не говоря уже о плей ин
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vzi
Ответ basik33
прочитал как : Маркелл Фульц: «Каждый в «Орландо» настроен на большой рынок в новом сезоне»
Это если рывок не удастся.
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