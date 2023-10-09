Разыгрывающий « » рассказал о настрое игроков команды на старте тренировочного лагеря.

«Не думаю, что меня что-то удивило. Я думаю о том, насколько серьезными и сосредоточенными все были. И не сказать, что раньше мы вели себя иначе, просто сейчас можно смело утверждать, что в этом новом каждый из нас хочет сделать что-то особенное. Когда у вас есть такая энергия – от первого до последнего человека в составе – это имеет значение.

Это самое главное, что я увидел. От тренерского штаба до врачей команды, у каждого в «Орландо» есть желание совершить большой рывок в новом сезоне», – заявил Маркелл Фульц.

За последние 11 лет «Мэджик» лишь дважды играли в плей-офф. В минувшем сезоне команда выдала результат 34-48.

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