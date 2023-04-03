Маркелл Фульц исполнил данк «мельница»
Разыгрывающий «Орландо» Маркелл Фульц в третьей четверти матча против «Детройта» исполнил данк «мельница» в быстром отрыве.
После неудачного ввода мяча в игру разыгрывающим «Пистонс» Киллианом Хэйсом Маркелл ушел в быстрый отрыв и исполнил изящный данк «мельница».
Встреча закончилась победой хозяев – 128:102. Фульц ометился 11 очками и 6 передачами за 24 минуты игрового времени.
От Гордона до Голдина: европейцы в «Финале четырех» NCAA
Парень из Нальчика сыграет в «Финале четырех» NCAA. Готовы к «Мартовскому безумию»?
Комментарии