Маркелл Фульц исполнил данк «мельница»

Теги Детройт Орландо НБА Маркелл Фульц Киллиан Хэйс Баскетбол

Разыгрывающий «Орландо» Маркелл Фульц в третьей четверти матча против «Детройта» исполнил данк «мельница» в быстром отрыве.

После неудачного ввода мяча в игру разыгрывающим «Пистонс» Киллианом Хэйсом Маркелл ушел в быстрый отрыв и исполнил изящный данк «мельница».

Встреча закончилась победой хозяев – 128:102. Фульц ометился 11 очками и 6 передачами за 24 минуты игрового времени.

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