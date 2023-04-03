Маркелл Фульц исполнил данк «мельница»

Разыгрывающий « » в третьей четверти матча против « » исполнил данк «мельница» в быстром отрыве.

После неудачного ввода мяча в игру разыгрывающим «Пистонс» Киллианом Хэйсом Маркелл ушел в быстрый отрыв и исполнил изящный данк «мельница».

Встреча закончилась победой хозяев – 128:102. Фульц ометился 11 очками и 6 передачами за 24 минуты игрового времени.

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