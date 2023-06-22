«Орландо», скорее всего, расстанется с Коулом Энтони или Джейленом Саггсом
Сегодня в «Барклайс-центре» в Бруклине состоится церемония драфта НБА 2023.
«Орландо» будет выбирать под 6-м номером.
Как информирует инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер, «Мэджик» в скором времени могут расстаться с разыгрывающими Джейленом Саггсом или Коулом Энтони.
«По словам источников, окружение Блэка изначально не хотело проводить индивидуальные тренировки с «Мэджик» из-за того, что в «Орландо» переполнен бэккорт: есть Маркелл Фульц, Джeйлен Саггс и Коул Энтони.
Энтони может продлить контракт этим летом, и считается, что у него отличные отношения с офисом «Мэджик». Однако сложилось впечатление, что выбор таких защитников, как Осар Томпсон или Энтони Блэк, заставит «Мэджик» изучить возможности обмена или Саггса, или Энтони», – пишет инсайдер.
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А Энтони неплох, но ему реально тесно в Орландо. Нужна команда, которая даст ему больше свободы.