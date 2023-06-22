«Орландо», скорее всего, расстанется с Коулом Энтони или Джейленом Саггсом

Теги Орландо НБА драфт НБА Маркелл Фульц Коул Энтони Джейлен Саггс Осар Томпсон Энтони Блэк Баскетбол

Сегодня в «Барклайс-центре» в Бруклине состоится церемония драфта НБА 2023.

«Орландо» будет выбирать под 6-м номером.

Как информирует инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер, «Мэджик» в скором времени могут расстаться с разыгрывающими Джейленом Саггсом или Коулом Энтони.

«По словам источников, окружение Блэка изначально не хотело проводить индивидуальные тренировки с «Мэджик» из-за того, что в «Орландо» переполнен бэккорт: есть Маркелл Фульц, Джeйлен Саггс и Коул Энтони.

Энтони может продлить контракт этим летом, и считается, что у него отличные отношения с офисом «Мэджик». Однако сложилось впечатление, что выбор таких защитников, как Осар Томпсон или Энтони Блэк, заставит «Мэджик» изучить возможности обмена или Саггса, или Энтони», – пишет инсайдер.

Правда и вымысел в «Air: Большой прыжок». Выдуманное противопоставление Ваккаро и Фэлка не спасает фильм Бена Аффлека

«Для меня сейчас самое важное – показать себя». Павел Савков – о сложном сезоне и планах

Революция драфта НБА: теперь будущим звездам необязательно учиться хотя бы год в универе. Есть сразу 2 альтернативы!

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rembrandao
Неужели Саггс настолько безнадежен? Вроде же во втором сезоне периодически подавал признаки жизни.
А Энтони неплох, но ему реально тесно в Орландо. Нужна команда, которая даст ему больше свободы.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kikir
Мне нравится фраза «окружение Блэка»)) Этот щегол еще даже не заиграл в нба, а они уже права качают)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Ответ rembrandao
Неужели Саггс настолько безнадежен? Вроде же во втором сезоне периодически подавал признаки жизни. А Энтони неплох, но ему реально тесно в Орландо. Нужна команда, которая даст ему больше свободы.
Саггс – баст, через пару-тройку лет будет в Европе бегать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stranfio
Воу, а вот это уже интересно) Орландо если правильно воспользуются своими пиками ,то будет интересно , все таки 6 и 11 это очень хорошо, для такого глубокого драфта 2023.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bankruptcy
Отпустите Саггса уже пожалуйста! Ну не везет ему в Орландо. Вроде только начинает показывать хорошую игру, как тут же какая то травма (палец, лодыжка, колено). Может в другом клубе заиграет на свой потенциал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rembrandao
Ответ Daff Rogers
Изначально не понимал, зачем они брали Саггса, когда у них уже был неплохой Энтони. А тут еще и Фульц ожил. В общем у Орландо либо 500 защитников, либо 500 трёхметровых палок.
Саггса взяли, потому что Фульц перед этим порвал кресты, и дальнейшие его преспективы были очень туманны. А Энтони все-таки не совсем разыгрывающий.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
верю_в_волшебство)
Ответ Bankruptcy
Отпустите Саггса уже пожалуйста! Ну не везет ему в Орландо. Вроде только начинает показывать хорошую игру, как тут же какая то травма (палец, лодыжка, колено). Может в другом клубе заиграет на свой потенциал.
Так пусть за него что-нибудь дадут)) ато на контракте новичка пока - так можно и мэджик подождать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий