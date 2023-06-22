«Орландо», скорее всего, расстанется с Коулом Энтони или Джейленом Саггсом

Сегодня в «Барклайс-центре» в Бруклине состоится церемония драфта 2023.

« » будет выбирать под 6-м номером.

Как информирует инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер, «Мэджик» в скором времени могут расстаться с разыгрывающими или .

«По словам источников, окружение Блэка изначально не хотело проводить индивидуальные тренировки с «Мэджик» из-за того, что в « » переполнен бэккорт: есть , Джeйлен Саггс и Коул Энтони.

Энтони может продлить контракт этим летом, и считается, что у него отличные отношения с офисом «Мэджик». Однако сложилось впечатление, что выбор таких защитников, как Осар Томпсон или Энтони Блэк, заставит «Мэджик» изучить возможности обмена или Саггса, или Энтони», – пишет инсайдер.

Правда и вымысел в «Air: Большой прыжок». Выдуманное противопоставление Ваккаро и Фэлка не спасает фильм Бена Аффлека

«Для меня сейчас самое важное – показать себя». Павел Савков – о сложном сезоне и планах

Революция драфта НБА: теперь будущим звездам необязательно учиться хотя бы год в универе. Есть сразу 2 альтернативы!