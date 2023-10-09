Джаред Харпер не поможет «Валенсии» в ближайших матчах из-за травмы плеча
Разыгрывающий «Валенсии» Джаред Харпер пропустил несколько матчей команды из-за травмы плеча.
Во встрече Евролиги с «Валенсией» Харпер получил растяжение связки.
В испанском клубе не уточняют, сколько именно матчей пропустит 26-летний американский баскетболист. В пятницу «Валенсии» предстоит встреча Евролиги с «Фенербахче».
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