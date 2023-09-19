Стефан Йович перешел в «Валенсию»
«Валенсия» подписала разыгрывающего сборной Сербии Стефана Йовича (32 года, 198 см).
Контракт рассчитан на 2 сезона.
На прошедшем чемпионате мира Йович набирал 5,9 очка, 5,6 передачи, 2,0 подбора и 1,1 перехвата в среднем за матч.
В минувшем сезоне Стефан представлял «Сарагосу». В матчах АСВ он набирал 8,7 очка и 4,2 передачи за игру.
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