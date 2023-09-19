Стефан Йович перешел в «Валенсию»

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague сборная Сербии чемпионат Испании Валенсия Стефан Йович Баскетбол

«Валенсия» подписала разыгрывающего сборной Сербии Стефана Йовича (32 года, 198 см).

Контракт рассчитан на 2 сезона.

На прошедшем чемпионате мира Йович набирал 5,9 очка, 5,6 передачи, 2,0 подбора и 1,1 перехвата в среднем за матч. 

В минувшем сезоне Стефан представлял «Сарагосу». В матчах АСВ он набирал 8,7 очка и 4,2 передачи за игру.

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