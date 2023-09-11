Мартин Херманнссон перенесет операцию на ноге

Разыгрывающий «Валенсии» Мартин Херманнссон в ближайшие дни перенесет операцию в связи с повреждением мыщелков бедренной кости.

В последние дни игрок не принимал участия в тренировках команды и не присоединился к «Валенсии» в двух товарищеских матчах из-за боли, вызванной травмой.

Клуб сообщит о сроках восстановления после проведения операции.

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