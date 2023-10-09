Дэньюэл Хауз дважды за матч доставал застрявший в конструкции щита мяч с помощью швабры

Теги предсезонные матчи Бостон Филадельфия НБА видео Дэньюэл Хауз Баскетбол

Легкий форвард «Сиксерс» Дэньюэл Хауз отличился во время предсезонного матча с «Селтикс» (106:114).

Хауз по ходу встречи дважды доставал застрявший в конструкции щита мяч при помощи швабры.

За 16 минут на площадке Хауз набрал 5 подборов, 1 передачу и 1 перехват.

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2 комментария

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Xell
Освоил новую профессию)
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Илья Купол
и при этом даже не попытался станцевать Shmoney dance....
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