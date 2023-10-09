Дэньюэл Хауз дважды за матч доставал застрявший в конструкции щита мяч с помощью швабры
Легкий форвард «Сиксерс» Дэньюэл Хауз отличился во время предсезонного матча с «Селтикс» (106:114).
Хауз по ходу встречи дважды доставал застрявший в конструкции щита мяч при помощи швабры.
За 16 минут на площадке Хауз набрал 5 подборов, 1 передачу и 1 перехват.
Подписание Дарио Шарича решает одну из главных дилемм «Уорриорс»
Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?
2 комментария