«Вон пошел. Завтра в школу». Пресс-служба «Автодора» нагрубила автору блога «Кудри Ларкина» на Sports.ru

Пресс-служба «Автодора» нагрубила болельщикам в комментариях под постом о предстоящем судебном разбирательстве.

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«По-моему, наоборот, в «Автодоре» один дед перестал пить таблетки и пропускает посещение врача. Вам так не кажется?» – написал фанат.

«Нет, нам так не кажется, а вам здесь не рады», – ответила пресс-служба.

«Естественно, вам так не кажется. Против своего руководства вам же не пойти. Можете банить», – добавил пользователь.

«Вон пошел», – написал SMM-менеджер « ».

«Хороший ответ для SMM баскетбольного клуба, ничего не скажешь.

Классно вы тут с подписчиками общаетесь, никакой грубости», – написал в комментариях автор блога «Кудри Ларкина» на Sports.ru Миша Маглов.

«Завтра в школу», – ответили в пресс-службе.

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