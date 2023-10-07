Марюс Григонис о поражении от «Олимпиакоса»: «Мы играли лучше, но «Панатинаикосу» этого недостаточно»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Панатинаикос Марюс Григонис Баскетбол

Защитник «Панатинаикоса» Марюс Григонис назвал причины поражения в матче Евролиги с «Олимпиакосом» (78:88 ОТ).

«Возможно, мы играли лучше, но «Панатинаикосу» этого недостаточно, потому что наша задача – побеждать. Трудно сказать что-то позитивное... Атмосфера была потрясающая. Надеюсь, людям понравилось, но нам нужно стараться еще больше.

У нас была энергия, наша защита и нападение в целом работали хорошо, но мы упустили некоторые детали, которые имеют значение в Евролиге. Нам не хватало коммуникации, а еще мы допустили несколько тактических ошибок. Благодаря этому «Олимпиакос» победил. У них уже есть эти элементы, а у нас нет. Нам нужно время», – заявил Григонис.

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