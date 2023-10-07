Андрей Ватутин: «Никто в Европе не даст гарантий безопасности российских спортсменов. Все помнят Мюнхен-1972»

Теги ЦСКА Андрей Ватутин Turkish Airlines EuroLeague Баскетбол

Президент ЦСКА Андрей Ватутин в интервью «КП Спорт» объяснил, почему сейчас невозможно возвращение российских клубов в Евролигу.

«Пока происходят военные действия, пока нет регулярного авиасообщения, пока есть сложности с выплатами, говорить о том, что российские команды вернутся в Евролигу, неправильно. Это обманывать самих себя и болельщиков.

Сейчас играть в Евролиге без своего чартера невозможно. Когда у тебя три игры в неделю – две в Евролиге, одна в ВТБ, перемещаться через Белград или Стамбул невозможно, ты никуда не успеешь. Использование российских чартеров в Европе запрещено. Ты не можешь брать чартерные самолеты, которые зарегистрированы в Европе.

Очень важен вопрос с гарантиями безопасности. Никто сейчас в Европе, при всем уважении к российскому спорту, не возьмет на себя гарантии обеспечения безопасности российских спортсменов там. С Мюнхена 1972 года прошло достаточно много времени, но нет гарантий, что эта история не повторится», — сказал Ватутин.

За кем из россиян следить после ухода Шведа

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jesse Boy
максимально некорректное сравнение
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Стэн Смит
Ватутин путает тёплое с мягким.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Ну, загнул. Неужели могут расстрелять целую команду только за то что она из России?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Тимченко
ну принимающая сторона не обязана обеспечивать чартерами - сами должны искать решение
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий