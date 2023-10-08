«Бурк» подписал Эрла Роулэнда

« » объявил о подписании разыгрывающего Эрла Роулэнда (40 лет, 190 см).

Опытный защитник принял участие в 54 матчах в прошлом сезоне чемпионата Польши, проводя в среднем 33 минуты на паркете.

Роулэнд набирал 15,2 очка и 7,9 подбора за игру. Баскетболист в течение недели прибудет в расположение клуба для прохождения медосмотра.

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