Чемпионат Франции. «Бурк» – «Нантер», «Ле-Ман» встретится со «Страсбуром» и другие матчи

В субботу, 7 октября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А состоятся шесть матчей.

«Бурк» примет «Нантер», «Ле-Ман» встретится со « ».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Лимож – Блуа Дата проведения 7 октября, 22.00, «Palais des sports de Beaublanc» Онлайн матча

Положение команд: Монако – 5-0, Шоле – 3-0, Париж – 4-1, – 4-1, – 4-1, Нанси – 3-1, Виллербан – 3-2, – 3-2, – 3-2, Блуа – 2-3, Ле-Ман – 2-3, Сен-Кантен – 2-2, Роанн – 2-3, Страсбур – 1-2, Дижон – 1-4, Метрополитан – 0-5, Ле-Портель – 0-5, Гравлин-Дюнкерк – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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