Чемпионат Франции. «Бурк» – «Нантер», «Ле-Ман» встретится со «Страсбуром» и другие матчи
В субботу, 7 октября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А состоятся шесть матчей.
«Бурк» примет «Нантер», «Ле-Ман» встретится со «Страсбуром».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 октября, 17.00, «Le Chaudron»
- Дата проведения
- 7 октября, 19.30, «Antarès»
- Дата проведения
- 7 октября, 19.30, «Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy»
- Дата проведения
- 7 октября, 19.30, «Ekinox»
- Дата проведения
- 7 октября, 19.30, «Palais des Sports Pierre-Rate»
- Дата проведения
- 7 октября, 22.00, «Palais des sports de Beaublanc»
Положение команд: Монако – 5-0, Шоле – 3-0, Париж – 4-1, Бурк – 4-1, Нантер – 4-1, Нанси – 3-1, Виллербан – 3-2, Лимож – 3-2, Элан Шалон – 3-2, Блуа – 2-3, Ле-Ман – 2-3, Сен-Кантен – 2-2, Роанн – 2-3, Страсбур – 1-2, Дижон – 1-4, Метрополитан – 0-5, Ле-Портель – 0-5, Гравлин-Дюнкерк – 0-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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