Чемпионат Франции. «Бурк» – «Нантер», «Ле-Ман» встретится со «Страсбуром» и другие матчи

Теги результаты Ле-Ман Страсбур чемпионат Франции Гравлин-Дюнкерк Элан Шалон Дижон Роанн Лимож Нантер Бурк Блуа Сен-Кантен Баскетбол

В субботу, 7 октября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А состоятся шесть матчей.

«Бурк» примет «Нантер», «Ле-Ман» встретится со «Страсбуром».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Ле-Портель – Роанн
Дата проведения
7 октября, 17.00, «Le Chaudron»
Онлайн матча

Ле-Ман – Страсбур
Дата проведения
7 октября, 19.30, «Antarès»
Онлайн матча

Дижон – Гравлин-Дюнкерк
Дата проведения
7 октября, 19.30, «Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy»
Онлайн матча

Бурк – Нантер
Дата проведения
7 октября, 19.30, «Ekinox»
Онлайн матча

Сен-Кантен – Элан Шалон
Дата проведения
7 октября, 19.30, «Palais des Sports Pierre-Rate»
Онлайн матча

Лимож – Блуа
Дата проведения
7 октября, 22.00, «Palais des sports de Beaublanc»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 5-0, Шоле – 3-0, Париж – 4-1, Бурк – 4-1, Нантер – 4-1, Нанси – 3-1, Виллербан – 3-2, Лимож – 3-2, Элан Шалон – 3-2, Блуа – 2-3, Ле-Ман – 2-3, Сен-Кантен – 2-2, Роанн – 2-3, Страсбур – 1-2, Дижон – 1-4, Метрополитан – 0-5, Ле-Портель – 0-5, Гравлин-Дюнкерк – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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