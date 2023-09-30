Чемпионат Франции. «Ле-Ман» – «Ле-Портель», «Лимож» встретится с «Парижем» и другие матчи
В субботу, 30 сентября, продолжится новый сезон французской лиги LNB Pro А.
В рамках регулярного чемпионата «Ле-Ман» примет «Ле-Портель», «Лимож» встретится с «Парижем».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 30 сентября, 17.00, «Ekinox»
- Дата проведения
- 30 сентября, 19.30, «Antarès»
- Дата проведения
- 30 сентября, 19.30, «Le Jeu de Paume»
- Дата проведения
- 30 сентября, 22.00, «Palais des sports de Beaublanc»
Положение команд: Монако – 3-0, Виллербан – 3-0, Париж – 3-0, Шоле – 2-0, Бурк – 2-1, Нантер – 2-1, Нанси – 2-1, Лимож – 2-1, Блуа – 2-1, Страсбур – 1-1, Ле-Ман – 1-2, Роанн – 1-2, Сен-Кантен – 1-2, Элан Шалон – 1-2, Ле-Портель – 0-3, Гравлин-Дюнкерк – 0-3, Метрополитан – 0-3, Дижон – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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